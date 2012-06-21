У межах докорінного реформування держави Кабінет Міністрів продовжить розпочату три роки тому реформу з децентралізації, реформу з державного управління, передусім оновлення кадрового складу органів влади, і спиратиметься в цих процесах на підтримку міжнародних партнерів — зокрема уряду Німеччини. Таке переконання висловив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час зустрічі зі спеціальним посланником Уряду ФРН з питань реформ у галузях урядування й децентралізації Ґеорґом Мільбрадтом.
До слова, Ґеорґа Мільбрадта було призначено на прохання української влади як одного з радників проведення реформ.
«Процес, який полягає в децентралізації влади, формуванні нової державної служби, має надзвичайно важливе завдання, яке стоїть перед вітчизняним урядом у межах наших програми реформ і змін. Пишаюся тим, що за три роки ми досягли відповідних результатів. Програма децентралізації в країні — одна зі складових програм Президента. Це означає, що і Верховна Рада, і Президент, і уряд працюють у напрямі делегування повноважень, формування нової системи управління влади, де в основі саме і є місцеве самоврядування», — наголосив Володимир Гройсман.
Він підкреслив, що децентралізація й одна зі складових реформи — об’єднання громад — уже довели свою ефективність через зростання місцевих бюджетів. І тепер головний акцент реформи полягає в забезпеченні прозорості використання коштів та залучення громадськості до обговорення ініціатив, які мають значення для конкретної місцевості. Окрема увага секторальному просуванню змін, а саме в освіті, медицині, системі надання адміністративних послуг, у земельних відносинах, дорожній інфраструктурі, сфері планування територій.
Говорячи про оновлення державної служби, Володимир Гройсман нагадав, що вже восени в результаті відкритих конкурсів до органів влади буде залучено близько тисячі фахівців, які зможуть поглиблювати реформи, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.
І в цьому контексті, підкреслив Прем’єр-міністр, підтримка партнерів, передусім Уряду Німеччини, доречна й цінна.
«Ми глибоко цінуємо рівень нашої співпраці з Урядом Німеччини. Вдячні за всебічну підтримку України Уряду й безпосередньо канцлерові ФРН Ангелі Меркель. Те, що відповідно до рішення очолюваного нею уряду направлено спеціального посланника з питань реформ, має для нас велике значення», — підкреслив Володимир Гройсман.