У кінофільмах, книгах і художніх роботах сніг зображають як ідеальне Різдво. Але картина білосніжного фестивалю має мало спільного з дійсною погодою на різдвяні свята в Німеччині. 24 грудня і в наступні дні в Німеччині дуже рідко йде сніг. Така тенденція не змінилося з початку погодних даних в 1961 році, згідно із записами Німецької служби погоди (DWD). Є навіть дати для деяких місць з 1881 року.
Те, що у багатьох людей досі складається враження, що біле Різдво раніше було звичайним явищем, може бути пов'язано з періодом снігопадів у 60-роки минулого століття. У той час у багатьох місцях Німеччини протягом декількох років поспіль дійсно падав сніг. Крім того, біле Різдво у людській пам’яті запам'ятовується набагато краще, ніж сіре, дощове.
Німецька служба погоди (DWD) повідомила, що повністю біле Різдво на території Німеччини було зафіксоване лише в 2010 році. Тоді майже вся територія країни вкрилася білою світковою ковдрою. Але це виняток, при якому ймовірність снігопаду залежить від регіону.
У низинах і в річкових басейнах на заході і південному заході Німеччини ймовірність снігового покриву складає десять відсотків.
На півночі і північному сході цей показник трохи вищий в 15-25 відсотках.
На гірських хребтах снігу на Різдво може випасти від 30 до 50 відсотків.
Найкращим шансом зустріти біле Різдво можна на гірських хребтах висотою від 800 до 1000 метрів і, безперечно, в Альпах. Сніг тут завжди є на Різдво.
"Те, що на Різдво в Німеччині так рідко падає сніг, пов'язано з так званою різдвяною відлигою. Це одне з найбільш надійних погодних явищ в Німеччині, відлига повертається щороку в один і той же час. У різдвяні дні на території країни домінує м'яке атлантичне повітря і дощі, що надходять з заходу. Вони витісняють холодне арктичне повітря, яке з листопада до середини грудня утримує зимову морозяну сніжну погоду в Німеччині", кажуть німецькі синоптики
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»