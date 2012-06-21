Через несприятливі погодні умови, різкі добові перепади температури та мокрий сніг упродовж грудня на автошляхах Запорізької області зросла ямковість. У зв’язку з цим на замовлення Служби автомобільних доріг у Запорізькій області, філії ДП «Запорізький облавтодор» ліквідовують аварійно небезпечні ями і вибоїни, що утворилися на автодорогах.
Лише минулого тижня роботи з аварійної ліквідації ямковості виконували 11 бригад філій ДП «Запорізький облавтодор». Загалом ліквідовано 635 квадратних метрів аварійної ямковості. Матеріали для виконання ремонту постачали запорізький та василівський асфальтобетонні заводи.
На автодорозі державного значення Харків — Сімферополь ремонтні роботи виконують із застосуванням машини «Ремонтер» силами філії «Запорізька дорожньо-експлуатаційна дільниця». За даними фахівців, застосування цього механізму дає змогу виконувати якісний ямковий ремонт навіть за низьких температур повітря. Суміші розігрівають безпосередньо на місці виконання робіт, що забезпечує необхідний температурний режим навіть за мінусової температури. Виконання ямкового ремонту із застосуванням цієї спецтехніки забезпечує якість та довготривалість виконаних робіт.
А ще задля забезпечення безперебійного проїзду автодорогами запорізькі шляховики виконують комплекс робіт із зимового утримання автодоріг, зокрема оброблення протиожеледними матеріалами аварійно небезпечних ділянок, спусків, віражів. Через мінливість погодних умов Служба автодоріг у Запорізькій області закликала водіїв бути уважними на шляхах, не виконувати ризикованих маневрів, дотримуватися дистанції та не розвивати високу швидкість.
Що стосується ремонту доріг обласного центру, Запорізький міський голова Володимир Буряк назвав 2016-й «роком доріг у Запоріжжі», ремонт яких став одним із головних пріоритетів для місцевої влади. Загалом було відремонтовано майже півмільйона квадратних метрів дорожнього покриття. При цьому активно ремонтували не тільки магістральні, а й внутрішньоквартальні дороги.
Уперше за багато років привели до ладу шляхи приватного сектору. Прикладом того, який вигляд матимуть усі запорізькі магістралі, Володимир Буряк назвав відремонтовану торік ділянку дороги до аеропорту, відкриту після багаторічного перекриття дорогу на вулиці Тюленіна. Він зазначив, що хоч до ідеалу, коли в Запоріжжі не залишиться жодної розбитої дороги, ще далеко, цього року міська влада планує відремонтувати не менше шляхів, ніж у 2016-му.