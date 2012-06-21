Тариф ПАТ «Київенерго» на постачання гарячої води підвищений на 1,6%, а на опалення — знижений на 0,2%. Відповідне рішення прийнято на засіданні комісії 4 липня, повідомляє прес-служба НКРЕКУ.
Згідно з попередньо оприлюдненим проектом рішення, тарифи на послугу з централізованого постачання гарячої води для населення для Київенерго встановлено на рівні 84,45 грн за
Крім того, тарифи на послугу з централізованого постачання гарячої води для управителів багатоквартирних будинків встановлені на рівні 67,80 грн за
Крім того, тарифи Київенерго на послугу з централізованого опалення для населення встановлено на рівні 1414,45 грн/Гкал для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії та 32,91 грн за
Нові тарифи вступлять в силу з дня, наступного за днем офіційного опублікування постанови в газеті «Урядовий кур'єр».