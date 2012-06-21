У сьогоднішньому номері газети «Урядовий кур’єр» № 116 (5985) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг опубліковано постанову від 13 квітня 2017 року № 504 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії».
Цією постановою НКРЕКП затвердила Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії. В постанові також йдеться, що ліцензіатам, які провадять господарську діяльність з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, потрібно привести свою господарську діяльність у відповідність до вимог цієї постанови та подати до НКРЕКП документи і відомості, визна чені частиною третьою статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», протягом шести місяців з дня набрання чинності цієї постанови.
Постанова № 504 набирає чинності через два місяці з дня її опублікування в офіційному друкованому виданні — газеті «Урядовий кур’єр» та вводиться в дію з 01 вересня 2017 року.