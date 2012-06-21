У сьогоднішньому нормері газети «Урядовий кур'єр» № 95 (5964) надруковано три постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) від 11 травня 2017 року №637 «Про встановлення тарифу на транспортування теплової енергії Комунальному підприємству виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго»», №638 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво та постачання для потреб населення ТОВ «ЄВРО‑РЕКОНСТРУКЦІЯ»» та №639 «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 31 березня 2015 року № 1171».
У постанові №637 зокрема йдеться, про встановлення Комунальному підприємству виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго» тарифу на транспортування теплової енергії — 88,61 грн/Гкал (без ПДВ). «Київтеплоенерго» буде займатися утриманням теплових мереж, обладнання і забезпечуватиме постачання споживачам столиці тепла і гарячої води.
Ця постанова набирає чинності з першого червня 2017 року.
Тексти постанов НКРЕКП від 11 травня 2017 року №637, №638, №639.