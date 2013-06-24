Верховна Рада підтримала законопроєкт №10092 «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2024 року».

НМТ у 2024 році складатимуть лише ті, хто планує вступати до ЗВО. Тестування відбуватиметься в комп’ютерній формі. Вступники складатимуть іспит із чотирьох предметів.

Обов’язковими будуть: українська мова (без літератури); історія України; математика; ще один предмет на вибір.

На вибір можна буде обрати українську літературу; англійську мову; іспанську мову; німецьку мову; французьку мову; біологію; географію; фізику; хімію. Крім української, тестування з історії України, біології, гео-графії, фізики, хімії можна буде скласти польською, румунською, угорською та кримськотатарською мовами.

Вибір обов’язкових предметів не випадковий. Українська мова — необхідний іспит для вступу на будь-яку спеціальність в Україні, адже знання державної мови потрібне всім громадянам, це одна з умов здобуття вищої освіти. Математика демонструє аналітичне й логічне мислення вступників — навички, необхідні для подальшого навчання в ЗВО. Історію України вступники минулих років найчастіше обирали серед інших предметів, адже результати цього іспиту можна використати для різних суспільно-гуманітарних або технічних спеціальностей. Знання з історії України формують уміння критично мислити, будувати й оцінювати причиново-наслідкові зв’язки, а також не піддаватися маніпуляціям та фейкам. Щодо предмета на вибір, то він показує індивідуальну освітню траєкторію вступників. Так вони можуть показати знання в тій галузі, яка необхідна для вступу, а ЗВО — оцінити мотивацію до навчання.

На виконання завдань з кожного предмета учасники матимуть по 60 хвилин. Усі чотири тестування вступники складатимуть протягом одного дня у два блоки по 120 хвилин (два предмети) з перервою між ними. 2024 року така модель НМТ найбільш прийнятна, адже враховує безпекову ситуацію. Так учасникам, яким потрібно подолати значну відстань до пункту тестування, потрібно буде лише один раз з’явитися до екзаменаційного центру. А ті, хто складатиме тестування за кордоном, зможуть це зробити в місцевих екзаменаційних центрах.

2024 року ДПА для учнів і учениць 4, 9 і 11 класів не проводитимуть. Тобто НМТ складатимуть тільки абітурієнти. Проте Український центр оцінювання якості освіти планує після перемоги розгорнути об’єктивні дослідження після кожного із цих класів. Наступного року відбудеться пілотування інструменту ДПА після 4 класу серед обмеженої кількості учнів. Нагадаємо, що ДПА в 4 класі не впливає на подальше навчання учнівства, а потрібне для моніторингу якості освіти та коригування освітньої політики.

У межах підготовки до НМТ пробне тестування не проводитимуть. Проте Український центр оцінювання якості освіти має вчасно проінформувати учасників про специфіку тестування, зокрема оприлюднити демонстраційні варіанти тестів.

Джерело: Міністерство освіти і науки