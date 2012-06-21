Триває оголошення цьогорічних лауреатів найпрестижнішої наукової нагороди. Учора у Стокгольмі оголосили майбутніх володарів Нобелівської премії з фізики-2017.
Науковців Райнера Вайса, Беррі Сі Берріша та Кіпа Ес Торна відзначили за «вирішальний внесок у розроблення LIGO-детектора та спостереження гравітаційних хвиль».
LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) — лазерно-інтерферометрична гравітаційно-хвильова обсерваторія, у розробленні якої брали участь дослідники з понад 20 країн, йдеться в офіційному релізі Нобелівського комітету.
Нобелівські лауреати Райнер Вайс, Беррі Берріш та Кіп Торн довели, що за 40 років досліджень гравітаційних хвиль завдяки LIGO їх усе-таки вдалося спостерегти.
Гравітаційні хвилі розповсюджуються зі швидкістю світла, заповнюючи Всесвіт, ішлося у розробках загальної теорії відносності Альберта Ейнштейна. Та видатний учений був переконаний, що виміряти їх не вдасться нікому й ніколи. Однак проекту LIGO вдалося застосувати кілька гігантських лазерних інтерферометрів для вимірювання змін, у тисячі разів менших за атомне ядро, які відбуваються, коли гравітаційна хвиля проходить Землю. Річ у тім, що в 1970-х Райнер Вайс винайшов детектор, лазерний інтерферометр, який міг подолати фоновий шум, що весь час заважав дослідженню гравітаційних хвиль. Тепер винахід належно оцінено.
А днем раніше — 2 жовтня — секретар Нобелівського комітету з фізіології та медицини оголосив переможців у цій галузі.
Ними стали Джеффрі Хол, Майкл Розбах та Майкл Янг. Вони отримали нагороду за відкриття молекулярних механізмів, які контролюють циркадні ритми. Ідеться про циклічні коливання інтенсивності різних біологічних процесів, пов’язаних зі зміною дня та ночі.
Використовуючи фруктових мушок у ролі піддослідних організмів, вони виокремили ген, відповідальний за добові біологічні ритми.
Цього тижня світ дізнається імена нових лауреатів з хімії, літератури та премії миру. Лауреата у галузі економіки буде оголошено наступного тижня.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»