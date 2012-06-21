Лауреатом Нобелівської премії з літератури 2017 року став британський письменник японського походження Кадзуо Ісігуро.
Про це повідомляється на сайті Нобелівського комітету.
«Нобелівська премія 2017 року з літератури присуджується Кадзуо Ісігуро, який у своїх романах великої емоційної сили розкрив безодню під ілюзорним змістом нашого зв'язку зі світом», – йдеться в повідомленні шведської Академії.
Ісігуро нагороджений премією «Віттбред» за свій другий роман «Художник хиткого світу» і Букерівською премією за «Залишок дня». Крім того, «Коли ми були сиротами» і «Не відпускай мене» номінувалися на Букерівську премію, також твори письменника включили у список 100 найкращих романів усіх часів за версією журналу Time.
Минулого року найпрестижнішу в світі літературну премію отримав американський автор-виконавець Боб Ділан за «створення нових засобів поетичної виразності всередині великої американської пісенної традиції».
Як повідомлялося, Нобелівську премію з хімії цього року отримали Жак Дубочот, Джоакім Франк та Річард Гендерсон за дослідження у кріоелектронній мікроскопії.
Нагороду з фізики отримали Райнер Вейсс, а також Баррі Баріш та Кіп Торн - за внесок у відкриття гравітаційних хвиль на детекторі LIGO.
Премію у галузі фізіології та медицини присудили професорам Джеффрі Голу, Майклу Розбашу та Майклу Янгу за їхнє дослідження циркадного ритму.