Нобелівську премію 2017 року у галузі фізіології і медицини присуджено групі вчених зі США — Майклу Янгу, Джеффрі Холу і Майклу Росбашу. Про це заявив у понеділок Нобелівський комітет Каролінського інституту Стокгольма, повідомляє ТАСС.
У комітеті уточнили, що нагороду вони отримали за відкриття молекулярних механізмів, які контролюють циркадний ритм.
«Вони змогли потрапити всередину біологічного годинника організму і пояснити його роботу», — зазначили там.
У своєму заповіті Альфред Нобель доручив вибір лауреата з фізіології і медицини Каролінському інституту в Стокгольмі, заснованому в 1810 році. Цей заклад наразі теж є провідним освітнім і науковим медичним центром. Створений при ньому Нобелівський комітет складається з п'яти постійних членів, які мають право запрошувати експертів для консультацій.
До списку номінантів на премію цього року увійшов 361 претендент.