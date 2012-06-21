Лауреатом стала організація, яка бореться з голодом в країнах, що розвиваються.

Всесвітня продовольча програма (ВПП) – найбільша в світі гуманітарна організація, яка щорічно забезпечує майже 4 мільйони тонн продуктів харчування. Її заснували в 1963 році в якості органу з продовольчої допомоги в системі ООН. ВПП повинна боротися з голодом і бідністю в країнах, що розвиваються.

Згідно із заявою Нобелівського комітету, в 2019 році Всесвітня продовольча програма допомогла майже 100 мільйонам осіб з 88 країн, які потерпали від голоду.

«Щодня 5000 вантажівок, 20 океанських вантажних суден і 92 літака знаходяться в дорозі, доставляючи продовольство та іншу допомогу ВПП ООН тим, хто найбільше її потребує», – йдеться в описі програми ВПП.

У 2020 році ВПП нагородили за «зусилля в боротьбі з голодом, внесок у створення умов для досягнення миру в конфліктних зонах і провідну роль в спробах запобігти використанню голоду як знаряддя війни і конфліктів».

Згідно з останньою волею Альфреда Нобеля, премія миру вручається в Осло, а не в Стокгольмі.

Лауреатом попередньої Нобелівської премії миру 2019 року став Абій Ахмед Алі, прем'єр-міністр Ефіопії, за ініціативу щодо вирішення прикордонного конфлікту з Еритреєю.

Цьогорічний призовий фонд премії збільшили до 10 мільйонів шведських крон – понад мільйон доларів. Раніше вже були вручені:

Нобелівська премія з фізики за вивчення чорних дір,

Нобелівська премія з медицини за внесок у боротьбу з гепатитом С,

Нобелівська премія з хімії за метод редагування генома

і Нобелівська премія з літератури.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»