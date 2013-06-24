Сучасні стандарти. Національний банк України визначив структуру формування номерів платіжних рахунків користувачів та електронних гаманців згідно з вимогами міжнародного стандарту ISO 13616 (далі — стандарт IBAN).

Тобто кожен номер платіжного рахунку користувача та електронного гаманця у стандарті IBAN складатиметься з 29 символів (літер і цифр), як і номер банківського рахунку.

Такий уніфікований підхід до формування всіх видів рахунків, а також електронних гаманців:

дасть можливість пришвидшити та автоматизувати проходження платежів в Україні;

забезпечить користувачам платіжних рахунків той самий рівень зручності під час здійснення платежів, як і користувачам банківських рахунків.

Номер платіжного рахунку користувача та електронного гаманця обов’язково зазначатиметься в усіх платіжних інструкціях (тобто в розпорядженнях користувача надавачеві послуги про виконання платіжної операції).

Відповідні норми містить постанова правління Національного банку України від 26 липня 2022 року №158 «Про запровадження номера платіжного рахунку користувача та електронного гаманця в Україні» (далі — постанова №158).

Ухвалення постанови №158 зумовлене продовженням роботи Національного банку над приведенням власних нормативно-правових актів у відповідність до вимог нового Закону України «Про платіжні послуги».

Постанова №158 набирає чинності з дня введення в дію Закону України «Про платіжні послуги», повідомляє пресслужба Національного банку.

ДОВІДКОВО

Україна взяла на себе зобов’язання щодо імплементації актів законодавства ЄС відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (ратифікованої Законом України від 16 вересня 2014 року № 1678-VII).

Всі трансакції в країнах ЄС обов’язково здійснюються за стандартами, розробленими міжнародними або європейськими органами стандартизації. У контексті переказів одним із таких обов’язкових стандартів є, зокрема, стандарт IBAN.

Цей стандарт розроблений Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO) і Європейським комітетом з банківських стандартів (ECBS).

Із серпня 2019 року банки України формують номер банківського рахунку своїм клієнтам у стандарті IBAN.