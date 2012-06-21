Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель та Президент Франції Еммануель Макрон оприлюднили спільну заяву за результатами телефонної розмови лідерів «нормандської четвірки», яка відбулася вчора і у якій взяли участь президенти України Петро Порошенко та Росії Володимир Путін. Заяву оприлюднено на сайті уряду Німеччини, повідомляє DW.
У ній перелічено термінові кроки, які узгодили лідери чотирьох країн для просування політико-дипломатичного врегулювання на Донбасі. Серед цих кроків — негайне припинення порушення умов перемир’я і вжиття заходів, які покладуть край руйнуванню об’єктів цивільної інфраструктури, отже відвернуть гуманітарну катастрофу на Донбасі. Берлін і Париж наголошують, що пріоритетне у врегулюванні ситуації на сході України — відведення важкого озброєння від лінії розмежування згідно з мінськими домовленостями і надання представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ безперешкодного доступу до всіх районів на Донбасі, зокрема до непідконтрольних ділянок українсько-російського кордону.
У заяві наголошено, що Київ має розробити заходи з відновлення економічної співпраці між тимчасово окупованими територіями Донбасу і рештою України.
«Подробиці механізмів відновлення економічних зв’язків слід розглянути найближчим часом», — йдеться у заяві.
Ангела Меркель та Еммануель Макрон закликали сторони до взаємних кроків, які дали б змогу до кінця року відновити обмін полоненими за формулою «всіх на всіх». У заяві зазначено, що радники глав держав та урядів країн «нормандської четвірки» мають зустрітися наступного місяця, після чого відбудеться ще одна телефонна розмова у нормандському форматі.
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