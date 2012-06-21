Вихідні видалися напрочуд насиченими політичними подіями, пов’язаними з візитами в Україну світових чиновників найвищого рівня. Відкривав перелік поважних гостей державний секретар США Рекс Тіллерсон, візит якого Президент Петро Порошенко назвав символічним і своєчасним — гарячими слідами саміту «Великої двадцятки».
Порядок денний можна було визначити заздалегідь, адже для Східної Європи немає нічого актуальнішого за протистояння російській військовій та інформаційній агресії, яку та здійснює на південно-східних кордонах України.
«Ще раз наголошую: Київ не розв’язував цю війну, українських військ немає на російській території, ми цю війну не задумували, не розпочинали. Її задумували і розпочали в Москві. І тому саме в Москві зберігаються ключі від мирного врегулювання», — заявив Петро Порошенко.
Наша налаштованість на мирний процес передбачає допомогу партнерів зі США в нормандському форматі й тверезе розуміння цієї ситуації в Росії. Одним із ключових результатів зустрічі стало узгодження взаємодії, алгоритм спільної роботи задля подальшого просування мінського процесу.
Після сумної констатації сталості російської поведінки на Донбасі Петро Порошенко докладно поінформував держсекретаря США про стан справ у регіоні, зокрема щодо обмеження РФ ефективної роботи СММ ОБСЄ.
Петро Порошенко підкреслив, що якщо Москва не хоче вкотре змарнувати шанс, їй варто пристати на логіку, якої дотримуються всі інші учасники нормандського формату. Перше — стале надійне припинення вогню. Друге — виведення всіх російських окупаційних військ з української території. Третє — припинення залякування міжнародних спостерігачів. Четверте — забезпечення надійного контролю міжнародних сил над неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону і лінії зіткнення для сталого припинення вогню й забезпечення миру. І п’яте — звільнення всіх заручників, незаконно утримуваних на окупованій території й у російських тюрмах.
Рекс Тіллерсон наголосив, що США підтримують відновлення українського суверенітету й територіальної цілісності: «Ми прагнемо гарантувати безпеку всіх українських громадян незалежно від національності чи релігії. Доки сторони будуть віддані таким цілям, упевнений, що зможемо досягнути прогресу».
У США розчаровані відсутністю прогресу в мінських угодах. Рекс Тіллерсон закликав Росію поважати свої зобов’язання згідно з ними й використати свій вплив на сепаратистів у регіоні, яких вона повністю контролює, для припинення насильства на сході України. Він запевнив Петра Порошенка, що й Крим постійно перебуває на порядку денному американського політикуму.
Зрозуміло, що й питання санкцій щодо Росії було в центрі уваги переговорів. «Аж доки не буде виконано мінських угод і визволено українську територію, про скасування санкцій не йтиметься», — цитує слова Петра Порошенка департамент прес-служби АП.
Рекс Тіллерсон підкреслив, що Президент США Дональд Трамп наголошує на важливості поваги до суверенітету й територіальної цілісності України. Показове й призначення посла Курта Волкера на посаду Представника США в Україні. Його буде залучено до переговорного процесу Нормандської групи. Адже нинішня ситуація неприйнятна ні для Америки, ні для всього цивілізованого світу.
Михайло ЮРЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»