Американська сторона готова всіляко підтримати Україну у Мінському процесі, щоб досягти більш вагомих результатів. Відповідну заяву в ході зустрічі із українським президентом Петром Порошенком зробив держсекретар США Рекс Тіллерсон.
Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».
Щоб допомогти у питаннях анексованого Криму та Донбасу, у США запропонували призначити власного спеціального представника.
«Ми розчаровані відсутністю прогресу щодо Мінських угод. Саме тому ми призначили спеціального представника для того, щоб звернути на це питання увагу», – додав він.
Дипломат підкреслив, що дуже багато залежить від взаємодії із «нормандською четвіркою», а також пообіцяв всіляко сприяти українській стороні у переговорах.