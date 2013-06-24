Норвегія внесла 240 мільйонів норвезьких крон (приблизно 22 мільйони доларів США) до Трастового фонду підтримки реконструкції та економіки України (SURE), заснованого Багатостороннім агентством з гарантій інвестицій Світового банку MIGA у лютому 2023 року для страхування інвестицій в Україні. Про це повідомляє Урядовий портал з посиланням на MIGA.

«Післявоєнна відбудова нашої країни буде відбуватись за рахунок приватних інвестицій, тому для нас важливо забезпечити максимальну безпеку для грошей інвесторів. Хочемо подякувати Норвегії за кошти, які вони направили до Трастового фонду підтримки реконструкції та економіки України (SURE). Це дозволить підтримати окремі проекти в реальному секторі, які будуть мати позитивний вплив на економіку країни», - наголосила Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

MIGA заснувало Цільовий фонд SURE, щоб допомогти розгорнути двосторонню стратегію допомоги Україні в подоланні наслідків конфлікту, що триває. У найближчій перспективі MIGA надасть гарантії для фінансування торгівлі та товарів першої необхідності, підтримки кредитів і ліквідності для малого бізнесу. У довгостроковій перспективі MIGA планує забезпечити страхування політичних ризиків для масштабних проектів у реальному секторі економіки. Фонд має на меті задоволення поточних і очікуваних потреб із зобов’язанням підтримувати післявоєнну відбудову.

«Внесок Норвегії є суттєвим і бажаним доповненням до Трастового фонду SURE для України. Це дозволить нам розширити допомогу, яку ми вже надаємо країні. Допомога Україні у відбудові стане пріоритетом після закінчення війни», — сказав виконавчий віце-президент MIGA Хіроші Матано.

Підтримка Норвегією трастового фонду SURE є частиною Норвезької багаторічної програми підтримки Nansen для України та доповнює інше фінансування України, що надходить через Світовий банк.

«Мобілізація приватного сектору буде життєво важливою для відновлення та реконструкції України. Підтримка Норвегією SURE дозволить MIGA краще реагувати на великий попит на страхування воєнних ризиків під час активної фази війни та зменшити ризики для іноземних інвесторів, які беруть участь у відновленні та реконструкції України в довгостроковій перспективі. Норвегія залишається непохитною у нашій підтримці свободи та відновлення України», — заявив Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

Довідково

Багатостороннє агентство з гарантій інвестицій MIGA було створено в 1988 році. Воно є членом Групи Світового банку і працює для сприяння прямим іноземним інвестиціям у країни з економікою, що розвивається. Діяльність MIGA має зменшувати ризики обмежень на конвертацію та переказ валюти, порушення контрактів урядами, експропріацію, війни та громадянські заворушення. Одна із основних місій агентства пропонувати покращення кредитних умов приватним інвесторам і кредиторам. З моменту свого створення MIGA видало понад 70 мільярдів доларів гарантій у 123 країнах, що розвиваються. Кошти пішли на підтримку понад 1000 проектів.