Норвегія та Великобританія анонсували допомогу Чорнобильській зоні у понад 5 млн євро. Про це представники країн заявили на засіданні Асамблеї вкладників Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля, участь у якому брала українська делегація на чолі з першим заступником Міністра захисту довкілля та природних ресурсів Олександром Краснолуцьким. Захід організований Європейським банком реконструкції та розвитку. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Україна дякує представникам кожної країни, яка є вкладником Міжнародного фонду для Чорнобиля РМСЧ, і окремо Норвегії та Великобританії за підтримку розвитку Зони відчуження та дієву підтримку нашої держави у боротьбі з державою-агресором», - зазначив Олександр Краснолуцький.

Домовились продовжувати співпрацю задля прискорення підписання Рамкової угоди між Україною та ЄБРР для фінансування заходів з відновлення безпечних умов у Чорнобильській зоні відчуження та об’єктах поводження з радіоактивними відходами в Україні, а також для підтримки довгострокової безпечної експлуатації таких об’єктів.

У засіданні Асамблеї взяли участь представники Єврокомісії, Міжнародного агентства з атомної енергії, Бельгії, Норвегії, Німеччини, Сполучених Штатів Америки, Франції та інших країн.

До складу української делегації увійшли представники Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, голова Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко, народний депутат України Сергій Магера, представники Міністерства фінансів, Міністерства закордонних справ, Державної інспекції ядерного регулювання та Державного агентства України з управління зоною відчуження.