Норвезька енергетична компанія Equinor оголосила, що вийшла з усіх спільних з росією проєктів.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на заяву компанії.

Як наголошується, 27 лютого Equinor вирішила розпочати процес виходу зі спільних підприємств компанії в росії. Відтоді Equinor припинила усі нові інвестиції в росію, припинила торгівлю нафтогазовими продуктами з росіїта оголосила про списання на 1,08 мільярда доларів на балансі станом на 31 березня.

Нині Equinor передала свою частку в чотирьох російських спільних підприємствах «роснефти». Також підписано угоду про вихід з проєкту «Харьяга».

«Вихід з усіх спільних підприємств завершено відповідно до санкційного законодавства Норвегії та ЄС щодо росії», - зазначили в компанії.

Нагадаємо, компанія працювала у рф понад 30 років.

24 лютого росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Її війська знищують об'єкти інфраструктури, проводять масовані обстріли житлових районів українських міст і селищ із використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

США, Європейський Союз та інші країни світу застосували санкції проти країни-агресора, міжнародна ізоляція якої посилюється з кожним днем.