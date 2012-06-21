«Це чудово, що така сучасна автостанція з’явилася в Одесі. Я ще не зустрічав автостанції такого рівня», — зауважив пасажир першого символічного рейсу на Старосінну площу, відомий шоумен Володимир Зеленський.
І це був не жарт. Автобусну станцію, відкриту днями неподалік Залізничного вокзалу, позиціонують як таку, що відповідає усім європейським стандартам. Платформи розділені на три зони. Перша — міські маршрути, друга — обласні, третя — міжрегіональні. В приміщенні автостанції є зручна зона очікування, каси, камера схову, медпункт і кімната матері та дитини. Також тут передбачені дві парковки на 90 автівок.
Поза тим, станція має обладнання для обслуговування людей з інвалідністю. Окрім пандусів тут передбачили спеціальні каси та туалети. Найближчим часом приміщення комплексу обладнають для людей з вадами зору: довідкову інформацію нанесуть шрифтом Брайля та зроблять спеціальні тактильні доріжки. За роки незалежності це перша нова автостанція в Одесі. На її спорудження з міського бюджету не витратили ані копійки — все профінансували інвестори.
Попри те, що зовсім поруч розташована автостанція «Привоз», місто потребувало й цього інфраструктурного об’єкта. Одеський міський голова Геннадій Труханов підкреслив, що нова автостанція дасть змогу прибрати автобуси, що паркуються на вулиці, прилеглій до залізничного вокзалу, й утворюють там чималі затори. Передбачено, що на невеликій за розмірами станції стоятимуть тільки ті автобуси, які готуються до відправлення. Решта паркуватиметься трішки далі, на Водопровідній вулиці, у спеціально обладнаній «кишені».
Відкриття станції — це логічне продовження масштабної реконструкції Старосінної площі, котра вже рік, як має значно привабливіший вигляд і може бути візитівкою міста для тих, хто приїздить сюди залізницею чи автобусом. Зауважимо, що при проектуванні об’єкта було збережено прилеглу зелену зону.
Одеса дає гарний приклад іншим містам, бо розвивається й відкриває щось нове.