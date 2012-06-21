Перший в Україні центр адопції бездомних тварин відкрили у Львові. Це спільне досягнення місцевого комунального підприємства «Лев», його партнерів, зоозахисників та волонтерів. Віднині львів’яни зможуть швидко і зручно отримати дані про всіх безпритульних собак і котів міста, готових до прилаштування, а також оформити процедуру «всиновлення» (адопції). Як зазначають у прес-службі міськради, центр запрацює на базі ЛКП «Лев» на вул. Промисловій, 56, поряд з Першою комунальною ветеринарною клінікою, ветеринарно-стерилізаційним центром для безпритульних тварин та грумінг-салоном.
Директор комунального підприємства Оксана Кошак розповіла, що це унікально не лише для Львова, а й для України. «Шанс на прилаштування матимуть не тільки тварини з нашого комунального підприємства, а й з притулку «Милосердя» і ті, що перебувають на волонтерських перетримках. Усі тваринки матимуть однакові права на нову домівку. Адже, на нашу думку, місце собаки і кота в сім’ї. Широка і велика база дає змогу підібрати домашнього улюбленця для кожного, хто звернеться до нас. Усі наші тварини стерилізовані, вакциновані, скупані, чисті, з ветеринарними паспортами. Ми за ними наглядаємо: є кінолог, який працює з твариною тривалий час, щоб вона якнайшвидше адаптувалася до нових умов. Вірю, що найближчим часом у нашому місті не буде безпритульних тварин».
А засновник Animal-id.info, розробник міжнародної бази даних тварин Віктор Копач наголосив, що проект не має аналогів. «Тварину після відлову фотографують, і вона потрапляє в систему адопції. Після перегляду інформації онлайн можна познайомитися з обраною твариною, а також взяти із собою дитину, щоб вона подивилася і побавилася. Я бачив такі центри в США та Європі та можу сказати, що львівський центр адопції багато в чому переважає їх», — розповів фахівець.
Центр адопції — це сучасний офіс, на даху будівлі облаштовано сонячну електростанцію, що частково живитиме електроенергією клініку ЛКП «Лев», розташовану поряд. Будівництво центру тривало з осені 2016 року й коштувало 1,2 мільйона гривень, профінансоване з бюджету розвитку Львова.