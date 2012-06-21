Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман оприлюднив відео формули розрахунку нових пенсій.
Про це він написав у Facebооk.
«У коментарях та особистих повідомленнях мені часто задають питання: а як саме підвищаться пенсії і що зміниться у механізмі їх розрахунку?»,– про це йдеться на сторінці Володимира Гройстана у Фейсбук.
За такою новою формулою нараховуватимуться пенсії:
"Уряд запропонував, щоб підвищення пенсій, яке загалом торкнеться 9 мільйонів пенсіонерів, відбулось уже з 1 жовтня. Ми також запропонували, щоб надалі щорічно відбувалася автоматична індексація пенсій з врахуванням росту середньої заробітної плати і показників інфляції. Нацрада реформ цієї п'ятниці підтримала наші пропозиції і уже наступного тижня урядовий законопроект буде спрямований до Верховної Ради. Сподіваюсь на підтримку з боку народних депутатів тих невідкладних кроків, які спрямовані на відновлення справедливості по відношенню до нашого старшого покоління", йдеться у повідомленні Прем'єр-міністра.
Президент України Петро Порошенко під час засідання Національної ради реформ доручив Кабінету Міністрів України восени збільшити розмір пенсій, скасувати їх оподаткування і зняти всі обмеження для працюючих пенсіонерів.
Нагадаємо, 17 травня Кабінет Міністрів України ухвалив проект пенсійної реформи і направив його на розгляд Ради реформ.