Найбільшу карту видимої частини Всесвіту створила міжнародна група вчених. На неї нанесено три мільярди космічних об'єктів, сфотографованих протягом чотирьох років.
Відомо, що за основу нової карти взяли близько 500 тисяч фотографій, отриманих за всі роки спостережень. Карта, яка важить два петабайти, налічує три мільярди планет, зірок і галактик. Творці полотна порівнюють цю вагу за об'ємом із сотнею енциклопедій Wikipedia чи мільярдом селфі-знімків.
Основною метою створення цієї карти є виявлення нових об'єктів, які рухаються в бік Землі, являючи потенційну загрозу.