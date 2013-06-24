У день 32-гої річниці зі створення Укрзалізниці, 14 грудня 2023 року, відбулася презентація нової пам’ятної монети "Країна супергероїв. Дякуємо залізничникам!". Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Ця монета присвячена працівникам залізничного транспорту України, яких заслужено називають “залізними” людьми та які за час повномасштабної війни вкотре довели свою професійність і відданість своїй Батьківщині.

Презентували нову пам’ятну монету Голова Національного банку Андрій Пишний та голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

Під час презентації також відбулося нагородження та вручення перших пам’ятних монет десяти працівникам АТ "Укрзалізниця", які з початку повномасштабної війни героїчно виконували свої обов’язки, ризикуючи власним життям, відновлювали пошкоджені залізничні маршрути.

"З перших днів повномасштабної війни Укрзалізниця стала "дорогою життя" для мільйонів українців.

Стомлені, знесилені, але самовіддані й сміливі українські залізничники врятували від бойових дій сотні тисяч українців, – сказав Андрій Пишний. – Сьогодні залізниця з’єднує Україну зі світом, перевозить тони стратегічно важливих вантажів. А головне – залишається шляхом додому, до звільнених ЗСУ містечок та селищ. Дякуємо вам, сильні, хоробрі, вірні "залізні" люди, та даруємо пам’ятну монету, випущену на вашу честь".

«Про героїзм залізничників вже знято багато документальних фільмів, телевізійних сюжетів, написано книг, намальовано ілюстрацій та випущено поштову марку. Сьогодні ми презентуємо першу в історії України монету, яку Нацбанк присвятив незламності працівників залізниці. І дуже символічно, що ми презентуємо монету в день, коли рівно 32 роки тому урядом незалежної України було видано постанову про створення Укрзалізниці в складі 6 залізниць. Зробимо все для перемоги та відновлення нашої країни", — зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

Про дизайн монети

На аверсі пам’ятної монети розміщено стилізований тризуб, контури якого окреслено зображенням залізничних колій.

На її реверсі – потяг з логотипом АТ "Укрзалізниця", що мчить крізь гострі вістря. Мотив реверсу ілюструє

реальні події початку повномасштабного вторгнення, коли на межі Запорізької та Херсонської областей українські залізничники, ризикуючи власним життям, рятували людей. Навздогін і напереріз потягу танки агресора намагалися зупинити евакуацію мирного населення.

Дизайн монети створили художники мистецької групи «АртТріум»: Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.

Про реалізацію монети

Придбати пам’ятну монету "Країна супергероїв. Дякуємо залізничникам!" можна буде з 20 грудня 2023 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку. Загалом через інтернет-магазин буде реалізовано 25 тисяч шт. пам’ятних монет, із них у перший день продажу будуть доступні 10 тисяч шт.

Крім того, монети поступово реалізовуватимуться і банками-дистриб’юторами (АТ АБ "УКРГАЗБАНК", АТ "АБ "РАДАБАНК", АТ "ТАСКОМБАНК", АТ КБ "ПриватБанк") в міру їх відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ. Детальнішу інформацію про початок реалізації та точки продажу монет можна буде дізнатися на їхніх офіційних сайтах.

Довідково

Національний банк 14 грудня 2023 року ввів у обіг пам’ятну монету "Країна супергероїв. Дякуємо залізничникам!".

Монета продовжує серію "Безсмертна моя Україно" та має номінал 5 гривень. Її виготовлено з нейзильберу, категорія якості карбування – "спеціальний анциркулейтед", маса – 16,5 г, діаметр – 35,0 мм. Гурт монети – рифлений. Тираж – до 50 тисяч штук.