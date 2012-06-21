Компанія експрес-доставки «Нова Пошта» до кінця 2017 року планує між певними містами України запустити сервіс «день-в-день».
Про це розповів співзасновник компанії В'ячеслав Клімов, передає портал abcnews.
«У містах, куди можна доїхати швидше, ніж за ніч, – пропонуватимемо доставку не наступного, а того ж дня. Я думаю, до кінця року наші споживачі вже почнуть це бачити», – зазначив він.
ДОВІДКА «УК»
«Нова пошта» заснована у 2001 році, це українська компанія, що забезпечує сервіс експрес-доставки документів, вантажів та посилок для фізичних і юридичних осіб. У 2014 році вона вийшла на міжнародні ринки, відкривши представництва у Молдові та Грузії.