Група компаній «Нова пошта» ввела використання електронних грошей в системі Forpost. Про це інформували у прес-службі компанії.
Як зазначається, клієнтам «Нової пошти», які працюють в сегменті онлайн-торгівлі, вже доступні електронні гроші. Процесинг електронних грошей працює через платіжну систему Forpost в тестовому режимі, однак скоро вона стане частиною операційної моделі компанії, включаючи адресну доставку «Нової пошти».
«У найближчих планах – перетворити віртуальний гаманець в повноцінний платіжний засіб, який допоможе швидко розрахуватися за покупки, послуги, в т.ч. комунальні. Особливо цікавими електронні гроші будуть гравцям ринку e-commerce, в тому числі інтернет-магазинам, які здійснюють кур'єрську доставку товарів з «Нової поштою». «Пост Фінанс» вже запрошує їх до співпраці», – наголошується в повідомленні.
Емітентом електронних грошей для платіжної системи Forpost став «Альфа-банк Україна», електронні платіжні засоби емітуються в гривні.
Слід зазначити, що НБУ погодив правила внутрішньодержавної платіжної системи Forpost та видав платіжній організації цієї системи ТОВ «Пост Фінанс» свідоцтво ще 2015 року. Компанія «Пост Фінанс» – це частина групи компаній «Нова пошта», яка працює на ринку фінансових послуг України з 2012 року. За даними на 1 квартал 2017 року, компанія обслуговує клієнтів у більш ніж 2360 касах, пропонуючи своїм клієнтам грошові перекази через міжнародні та внутрішньодержавні платіжні системи.