Учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни зможуть самостійно обирати напрям та вид професійного навчання, а також заклади освіти з переліку, який буде розміщено на сайті Державного центру зайнятості.

Про це йдеться в затвердженому Кабміном Порядку реалізації експериментального проєкту з організації навчання в закладах професійної (професійно­технічної) освіти Державної служби зайнятості.

Пілотний проєкт спрямовано на підвищення конкурентоспроможності на ринку праці, він сприятиме подальшому працевлаштуванню ветеранів війни та осіб з інвалідністю, яку вони отримали під час війни. Координуватиме експериментальний проєкт Мінекономіки та Державний центр зайнятості в межах системи переходу від військової кар’єри до цивільного життя, яку в Україні впроваджує Мінветеранів.

«Стратегія переходу з військової служби до цивільного життя — це інституційна реформа, яка дасть змогу реінтегрувати в мирне життя учасників бойових дій, військовослужбовців, які проходили службу, членів їхніх сімей. Дякую Мінекономіки за такий важливий і потрібний проєкт», — зазначила міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна.