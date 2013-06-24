Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ Республіки Польща Радославом Сікорським, який перебував з візитом у нашій країні. Володимир Зеленський відзначив важливість першого візиту новопризначеного очільника МЗС Польщі в нашу державу. Глава держави подякував за вагому підтримку України від Польщі у протидії повномасштабному російському вторгненню та надання прихистку українським громадянам, які рятувалися від бойових дій.

Співрозмовники погодилися, що двосторонні відносини мають отримати новий імпульс, а всі проблемні питання слід вирішувати в дусі взаємної довіри та поваги.

«Сподіваємося на відкриття нової сторінки в наших відносинах. Ми дуже сильні сусіди зі спільною історією. Ми раді вас бачити тут. Сподіваюся, що Прем’єр-міністр Польщі також знайде можливість приїхати в Україну за найближчої нагоди», — наголосив Володимир Зеленський.

Президент України та глава МЗС Польщі предметно обговорили подальшу взаємодію в оборонній галузі та ключові потреби Сил оборони України. Володимир Зеленський та Радослав Сікорський окремо зупинилися на питанні створення спільних виробництв, а також можливості закупівлі польської зброї, яка показала результат на полі бою.

Було обговорено питання підготовки наступної зустрічі на рівні радників лідерів держав щодо імплементації формули миру та проведення Глобальногосамітумиру.

Під час зустрічі Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського обговорено посилення економічної співпраці, зокрема сторони зосередили увагу на ключовому питанні — безперешкодному руху вантажів через спільний кордон.

«Це критично важливо для стійкості й боротьби України з російським агресором. Маємо напрацювати збалансоване рішення, яке буде корисним обом країнам», — сказав Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр України запропонував польській стороні впроваджувати спільний контроль на пунктах пропуску. За його словами, це підвищить ефективність та дієвість їхньої роботи.

Також сторони обговорили посилення співпраці в галузі виробництва й ремонту військової техніки. «Маємо волю й все необхідне, щоб вивести наше оборонне співробітництво на новий рівень», — підкреслив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр України переказав найщиріші вітання новому уряду Польщі на чолі з Дональдом Туском. Він висловив сподівання на побудову плідної та конструктивної співпраці між країнами.

«Будемо тісно співпрацювати в питаннях європейської інтеграції. Вдячний Польщі за підтримку України на шляху до ЄС. Вдячний усьому польському народові за всебічну підтримку України з перших днів повномасштабної війни», — зазначив Денис Шмигаль.

Джерела: Офіс Президента

Департамент комунікацій Секретаріату КМУ