Уряд Нової Зеландії запровадив нові обмежувальні заходи проти росії за її агресію проти України.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі уряду.

За словами глави МЗС Нової Зеландії Нанаії Махути, нові санкції зачепили осіб, що поширюють дезінформацію та відповідальних за кібератаки на Україну.

Всього під обмежувальні заходи потрапили вісім фізичних і юридичних осіб, включаючи речника міноборони рф та компанію «Агентство інтернет-досліджень», що займається «фабрикою інтернет-тролів».

«Уряд Нової Зеландії продовжує одноголосно засуджувати необґрунтований й незаконний напад росії на Україну», - наголосила Махута.

24 лютого президент рф володимир путін оголосив про повномасштабне вторгнення в Україну. російські війська знищують об'єкти інфраструктури, житлові райони українських міст та селищ із використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

США, Європейський Союз та інші країни застосували санкції проти росії як країни-агресора, міжнародна ізоляція якої посилюється з кожним днем.