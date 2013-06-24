Відбулись зміни у законодавстві у сфері виробництва та обігу тютюнових виробів та/або рідин, що використовуються в електронних сигаретах, призначених для реалізації магазинам безмитної торгівлі, у зв’язку прийняттям Верховною Радою України Закон України від 10 серпня 2023 року № 3326-IX «Про внесення змін до Митного кодексу України та інших законів України щодо протидії незаконному обігу тютюнових виробів».

З 1 жовтня 2023 року набирає чинності Закон України від 10 серпня 2023 року № 3326-IX «Про внесення змін до Митного кодексу України та інших законів України щодо протидії незаконному обігу тютюнових виробів» (далі — Закон № 3326), який опубліковано 2 вересня 2023 року.

Законом № 3326 вносяться зміни, зокрема статтю 18 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (далі — Закон № 481) доповнено новими частинами. Зазначеними частинами передбачено, що:

до припинення або скасування воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, запроваджена заборона на реалізацію магазинам безмитної торгівлі, а також виробництво для таких цілей тютюнових виробів та/або рідин, що використовуються в електронних сигаретах;

у разі наявності у виробників станом на 01.10.2023 залишків тютюнових виробів та/або рідин, що використовуються в електронних сигаретах, призначених для реалізації магазинам безмитної торгівлі, такі виробники зобов’язані станом на 01.10.2023 провести у присутності представника податкового органу інвентаризацію таких товарів (продукції) та подати таку інформацію із зазначенням даних про залишки таких товарів (продукції) та місця їх зберігання до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію податкової політики (ДПС), протягом двох робочих днів з дня завершення інвентаризації;

дозволено здійснення у подальшому зберігання виробниками таких залишків товарів (продукції) лише у місцях, зазначених в інформації про результати проведеної інвентаризації, до припинення або скасування воєнного стану в Україні.

У разі виявлення після 01.10.2023 фактів виробництва та/або зберігання (крім інвентаризаційних залишків у місцях зберігання, про які повідомлено ДПС), та/або транспортування, та / або реалізації, у тому числі їх виробниками, тютюнових виробів та/або рідин, що використовуються в електронних сигаретах, які були вироблені для цілей реалізації магазинам безмитної торгівлі, такі товари вважаються немаркованими марками акцизного податку, а до таких суб’єктів господарювання застосовується відповідальність, передбачена статтею 17 Закону № 481 за виробництво, зберігання, транспортування, реалізацію підакцизних товарів без марок акцизного податку (200 відсотків вартості товару (продукції), але не менше 17000 гривень).

Пресслужба Державної податкової служби України