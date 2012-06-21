Сокирянська об’єднана територіальна громада (Чернівецька область) реалізувала мікропроект «Розвиток та промоція використання сонячної енергії у місті Сокиряни». Грант у 149 тисяч гривень, наданий Німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ, передбачав і співфінансування з бюджету громади. За ці кошти розробили Комплексну програму енергоефективності, енергозбереження та раціонального використання енергетичних ресурсів міста Сокиряни на 2017—2021 роки, а також встановили 20 ефективних LED-ламп біля комунальних установ та адміністративних приміщень у населених пунктах громади. Ощадне вуличне освітлення з’явилося в Сокирянах на території шкіл та дитячих садочків, біля Сокирянської міськради. А в селі Коболчин, що ввійшло в нову об’єднану громаду, економні ліхтарі вмикають біля навчально-виховних закладів та сільського Будинку культури.
«Світильники LED-технологій дають змогу вчетверо зменшити споживання електроенергії на вуличне освітлення, відповідно зекономити бюджетні кошти, — зазначає голова Сокирянської ОТГ Василь Равлик. — Реалізація заходів, передбачених комплексною програмою енергоефективності, дає змогу продумано використовувати енергоресурси та бюджетні кошти, залучати позабюджетне фінансування. Врешті це наш початок активної міжнародної співпраці на користь громади».