У програму цьогорічного святкування Дня Києва входив захід, якого не було не лише в історії міста, а й усієї країни. Уперше здійснено екологічне оздоровлення великого озера. Ідеться не про видалення з нього надлишкового мулу, як дехто може подумати. Цього разу екскаваторів на озері не було. Основну увагу спрямували на інтенсифікацію самоочищення з використанням аераторів, тобто пристроїв, які збагачують воду киснем. Тож тепер озеро нагадує сучасний акваріум, обладнаний компресором.
Те, що ці заходи здійснено на озері Тельбин, не випадково. Колись на його місці був рукав Дніпра, який з часом перетворився на старицю. Припинення водообміну з річкою призвело до погіршення якості води. Однак і озеро, й місцевість навколо нього дуже привабливі. Останніми роками тут проклали бігову доріжку, впорядкували пляж. Але якість води була недостатньо високою.
Тепер, коли запрацювали аератори, проблему розв’язано. Упевненості в цьому додають використані технології. Приміром, біля кожного аератора (а їх встановлено вісім) стан води контролюють датчики. Постійно вимірюють температуру, кількість розчиненого кисню, прозорість і ще кілька показників. Отже, весь процес перебуває під кон тролем.
Усі ці роботи на замовлення комунального підприємства «Плесо» виконало ТОВ «Енерго-Інвест». До речі, це та сама фірма, яка приємно здивувала фонтанами, відкритими напередодні Євробачення на Майдані Незалежності. Один фонтан встановили й на озері Тельбин. На урочистий захід з нагоди відкриття щойно збудованого комплексу завітав Київський міський голова Віталій Кличко.
Віктор ВИШНЕВСЬКИЙ,
доктор географічних наук
для «Урядового кур’єра»