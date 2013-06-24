АТ «Укргазвидобування» як частина Групи Нафтогаз запустило в роботу дві високодебітні свердловини, які сумарно дають понад 430 тисяч кубометрів блакитного палива на добу.

«Ми ввели в експлуатацію чергові свердловини з високими показниками, продовжуючи взятий курс на збільшення видобутку газу в країні. Застосування новітніх геологічних підходів, проєктування розробки родовищ на пізній стадії, підвищення ефективності буріння і проведення складних операцій з інтенсифікації — ті складові, завдяки яким нам вдається давати друге життя старим активам», — зауважив голова НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов.

Перша зі свердловин — розвідувальна, її глибина сягає 5850 м. Родовище, на якому її пробурили, було відкрито ще 40 років тому. Другу свердловину пробурили на ще старішому — 55-річному родовищі, повідомив т.в.о. генерального директора Укргазвидобування Олег Толмачев. Обидві свердловини фахівці компанії ввели в експлуатацію власними силами: буріння виконували фахівці філії «Укрбургаз», багатостадійну операцію з ГРП — фахівці «УГВ-Сервіс».