Восени розпочне роботу єдиний портал вакансій фахівців з питань реформ. Про це Міністр Кабінету Міністрів Олександр Саєнко заявив під час щорічної конференції PGA Annual Conference 2017. Reform Ukraine: Take 26 з Асоціацією випускників іноземних вишів Professional Government Association. Портал працюватиме у секретаріатах реформованих міністерств. На новостворені вакансії можна буде подати заяви он-лайн за простою й зрозумілою процедурою.
«На систему державного управління чекають значні зміни. Ми вже почали їх втілювати. Тривалий час система «виштовхувала» тих, хто хотів змін. Зараз маємо змогу завести на держслужбу нових і зберегти найкращих людей для того, щоб зробити ці зміни невідворотними», — цитує слова посадовця департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.
Наразі триває функціональне обстеження перших десяти міністерств, де буде створено генеральні директорати аналізу політики.