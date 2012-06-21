З наступного тижня в Києві почнуть курсувати 50 нових автобусів. Автобуси курсуватимуть за новими маршрутами, які відкриють згідно з рекомендаціями Світового банку. Про це повідомляється на сторінці Світового банку у Facebook.
Новий транспорт стане основою маршрутів № 118 «Ст. м Чернігівська — ст. м Політехнічний інститут» та № 119 «Вул. Смолича — Контрактова площа».
Нагадаємо, Київпастранс співпрацює зі Світовим банком, який надає пропозиції щодо оновлення транспортної моделі української столиці. За першою рекомендацією було відкрито магістральний автобусний маршрут №114 (R1), який забезпечив зручний безпересадочний зв’язок між житловим масивом Троєщина та центром міста.
Наразі для втілення рекомендацій Світового банку необхідно замінити транспортні засоби малої місткості всіх форм власності сучасним комунальним транспортом великої та особливо великої місткості. Загалом для оптимізації маршрутної мережі комунальному підприємству необхідно придбати 235 автобусів і 225 тролейбусів великого та особливо великого класів. Зношеність автобусного парку підприємства становить 59%, тролейбусного — 26%, що негативно впливає на якість транспортних послуг.