Два аварійно-рятувальних автомобілі та апарати для роботи в задимленому середовищі урочисто передали перші керівники області й міста Вінниці Головному управлінню ДСНС у Вінницькій області. Спеціальні машини придбано коштом обласного і міського бюджетів. Їх укомплектовано сучасним обладнанням, що підвищить ефективність роботи рятувальників.
Цього самого дня колектив рятувальників в області поповнився новим підрозділом, який створили у селі Якушинці. «Відкриття цієї пожежно-рятувальної частини дасть змогу підвищити рівень оперативного реагування на надзвичайні ситуації та загалом впливатиме на можливість збереження життя і здоров’я людей. Упевнений, що новостворений загін із честю впорається із поставленими завданнями. Це наш обов’язок», — зазначив під час відкриття частини голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін.
У загоні несуть службу 17 рятувальників, на озброєнні яких два спеціальних автомобілі. Вони виконуватимуть завдання з ліквідації пожеж та надзвичайних ситуацій на території Якушинецької об’єднаної територіальної громади (до її складу входять 7 сіл) та інших населених пунктів. Це дасть змогу реагувати швидше, адже раніше під час пожеж на виклики у північні частини Вінницького району прибували машини з обласного центру.