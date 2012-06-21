Навесні 2021 року в продаж надійдуть одразу чотири варіанти нових літніх шин від популярного виробника Nokian. З огляду на ситуацію у світі, презентація була проведена віртуально, проте експерти зуміли оцінити потенціал розробок компанії, а автомобілісти з нетерпінням чекають їхнього виходу на ринок. Шини представлені в різних цінових сегментах: дві моделі під торговою маркою Nokian і дві бюджетні – під брендом Nordman.

Nokian Hakka Green 3

Відповідно до випробувань компанії, популярні літні легкові шини третього покоління обіцяють бути на 35% стійкішими до зношування, ніж версія другого покоління. У середньому це дозволить використовувати їх на один сезон довше, що позитивно позначиться не тільки на бюджеті автомобілістів, але і на екологічному стані планети. Дуже скоро ви зможете купити резину на сайті rezina ua , а також інші популярні новинки.

Для виготовлення Hakka Green 3 була використана гібридна гумова суміш, яку отримали з біологічної сировини, включаючи каучук і полімери. Це зробило матеріал більш адаптованим до перепадів температури, а також забезпечило краще зчеплення з мокрим дорожнім покриттям в осінньо-весняні періоди. А за жорсткість конструкції відповідає брекер з щільно навитого сталевого дроту. Легка, але при цьому міцна основа підвищує маневреність, забезпечує точність управління при зміні смуги руху на великих швидкостях. Зменшений опір руху дозволить знизити витрати на паливо.

Протектор має асиметричний малюнок, з вираженими діагональними канавками, густа сітка ламелей ефективно відводить воду з плями контакту і забезпечує високу стійкість до аквапланування.

Нові шини однаково добре себе показують як на асфальтованих, так і на гравійних дорогах. Розробники збільшили товщину гуми в основі канавок протектора, що підвищує стійкість до проколів і порізів, а також захищає від проникнення камінчиків всередину каркасу.

Nokian Hakka Van

Ці комерційні або легковантажні шини надійно працюють у широкому діапазоні температур, не вимагають особливого догляду і забезпечують чудову керованість як на мокрому, так і сухому асфальті, гравійних дорогах. Виробник використав більш жорсткий протектор, який стабілізує управління на високих швидкостях. Посилені області брекерного пакета підвищують довговічність у важких умовах роботи, наприклад, при перевезенні вантажів. Новинка знижує:

♦ опір коченню;



♦ викиди вуглекислого газу;



♦ витрати палива.

Hakka Van підходить для будь-яких малолітражних вантажівок, мікроавтобусів, будинків на колесах.

Nokian Nordman SZ2

Високошвидкісні шини представлені в середньому ціновому сегменті і орієнтовані насамперед на те, щоб забезпечити моментальну реакцію на дії керма, і як наслідок – безпеку на високих швидкостях. Розробники використовували стійку до порізів гумову суміш, яка добре показала себе в широкому діапазоні температур, на мокрому, сухому асфальті, а також неякісному покритті. Шини мають ефект поглинання шуму, що особливо помітно підвищує комфорт їзди нерівними дорогами.

Nordman S2 SUV

Шини для позашляховиків і кросоверів будуть випускатися в широкому розмірному діапазоні від 16 до 19 дюймів з індексами швидкостей T (до 190 км/год), H (до 210 км/ч) і V (до 240 км/год), а також у спеціальних типорозмірах XL для автомобілів з підвищеною вантажопідйомністю. Протектор має асиметричний малюнок з різним розміром і розрізом канавок, що робить його одночасно жорстким, адаптованим до різних стилів водіння і станів дорожнього покриття. Діагональні прямокутні грунтозачепи не дозволять втратити керування на піску, а також підсилюють зчеплення з дорогою під час розгону і гальмування.