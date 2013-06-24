Український фонд стартапів підписав Меморандум про співпрацю з Європейською інноваційною радою та став першим в Україні офіційним партнером програми EIC Ecosystem Partnerships and Co-Investment Support. Відтепер українські підприємці зможуть користуватися послугами на порталі EIC та швидко шукати менторів, партнерів чи інвесторів для розвитку власної справи. Про це повідомляє прес-офіс Мінцифри.

Програма EIC Ecosystem Partnerships and Co-Investment Support має на меті пришвидшити розвиток інноваційного бізнесу в Європі. У межах програми підприємці можуть отримати доступ до спеціалізованих бізнес-програм, мережі інвесторів і фандрейзингових програм, наукової, технічної та юридичної підтримки.

Серед партнерів програми — понад 50 стейкхолдерів інноваційних екосистем з усього світу: технологічні парки, R&D-центри, інвестори, акселератори та фонди.

Як партнер ініціативи, Український фонд стартапів пропонує учасникам EIC Ecosystem Partnerships and Co-Investment Support послуги:

Matchmaking with Experts, Partners and Investors

Підприємцям допоможуть налагодити зв’язки з лідерами індустрії, експертами, ангельськими інвесторами, представниками венчурних фондів і корпорацій для нетворкінгу, наставництва та інвестиційних можливостей.

Mentoring from in-house experts

Підприємці зможуть відвідувати сесії з експертами Фонду, лідерами індустрії, галузевими експертами, представниками успішних стартапів, а також покращити навички з маркетингу, PR та комунікацій, навчитися залучати інвестиції, отримати юридичні консультації.

Скористатися можливостями на порталі Європейської інноваційної ради учасники програми зможуть до 31 грудня 2023 року.

Нагадаємо: наприкінці грудня Український фонд стартапів перейшов в управління Мінцифри. Це дало змогу системно реалізовувати ідеї та розвивати стартапи під координацією Міністерства. Окрему увагу Фонд приділяє military-tech проєктам — технологічним продуктам в оборонній сфері, які допомагають отримати перевагу на полі бою та наблизити перемогу.