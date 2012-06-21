В Україні, попри кризу та всілякі труднощі, доволі активно працюють підприємства, які виробляють автотранспортні засоби та автокомпоненти. Один із лідерів ринку — корпорація «Еталон», до складу якої входить 21 підприємство, зокрема такі великі, як ПрАТ «Бориспільский автозавод», ПрАТ «Чернігівський автозавод», ТОВ «Український кардан», ТОВ «Чернігівський ковальський завод».
За словами президента корпорації «Еталон» Володимира Бутка, головною подією 2016 року стало створення в тісній співпраці з фірмою DAF двох моделей 10-метрових міжміських автобусів А08420 та А08430 на агрегатах серії LF із двигуном ЄВРО-5.
Ці транспортні засоби виготовляв Чернігівський автозавод у кооперації з ТОВ «Український кардан». «Пасажирський салон обладнано 39 або 37 комфортабельними сидіннями. Крім того, в салоні є достатньо місця для 20 пасажирів, що стоять. Високі динамічні характеристики автобусів забезпечує двигун потужністю 210 кінських сил. Наше дітище ми спроектували та виготовили з дотриманням міжнародних та національних стандартів. Це нам дало змогу дебютувати в 2016 році на міжнародній виставці IAA у німецькому місті Ганновер. Її учасники та відвідувачі дали автобусу високу оцінку», — додає він.
Протягом 2016 року корпорація «Еталон» працювала над упровадженням автобусів екологічного стандарту ЄВРО-5 з можливістю подальшого переходу до стандарту ЄВРО-6. Останній показник — найвищий у класності автозасобів і вже прижився на європейському ринку. Тобто корпорація в майбутньому матиме істотні можливості експорту в країни Західної Європи таких моделей автобусів.
Як зазначає голова правління ПрАТ «Чернігівський автозавод» Валерій Купцов, український варіант автобусів для продажу на внутрішньому ринку дуже подібний до експортного: там також є 39 сидячих місць, проте він має вузькі двері . «Звісно, ми намагалися поєднати дві важко поєднувані речі — виготовити автобус високого класу якості за доступною ціною. Утім, чого лякатися правди?! Однозначно, українські варіанти автобусів у 2017 році коштуватимуть дорожче, ніж тепер, адже зростає вартість виготовлення агрегатів. Проте, звісно, вітчизняні автозасоби коштують дешевше, ніж західноєвропейські».
Однак збут автобусів вітчизняного виробництва на внутрішньому ринку наражається на чималі труднощі: собівартість подібних транспортних засобів від російського ГАЗу в середньому становить 800 тисяч гривень (це пов’язано з державними субсидіями в Росії), тоді як значно якісніших українських автобусів — 1,2 мільйона гривень. Українські автобудівники впевнені, що це — наслідок недобросовісної конкуренції російського виробника на нашому ринку. Проте, за словами експертів, це питання повинні вирішити найближчим часом: автовиробники висловили свою стурбованість та надіслали листа до Міністерства економрозвитку і торгівлі з проханням посприяти розв’язанню цієї проблеми.
А тим часом підприємства галузі працюють, хоч їм і складно. Так, за інформацією Торговельного дому «Еталон-Авто», у 2016 році було продано більш ніж 200 одиниць автотранспортних засобів під маркою «Еталон», у тому числі 10 тролейбусів. Слід зазначити, що автобусами корпорації зацікавилися у країнах Балтії, Польщі, Румунії, Словаччини.