Уряд схвалив постанову № 1132К«Про реалізацію експериментального проекту з верифікації суб’єктів агропромислового комплексу в умовах воєнного стану».
Документ змінює правила експорту аграрної продукції. Постанову підготувало Міністерство аграрної політики та продовольства України.
Нові правила мають унеможливити зловживання та порушення законодавства під час експорту агропродукції. А також захистити права агропідприємців, які дотримуються законодавства щодо експорту.
Координатори експериментального проєкту — Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінцифри, Мінфін, Держмитслужба, ДПС.
Буде сформовано перелік верифікованих суб’єктів агропромислового комплексу, які здійснюють експорт товарів. Зокрема зернових, олійних і продуктів переробки. Щоб потрапити в перелік експортерів, підприємець повинен відповідати чотирьом критеріям:
• Бути платником ПДВ на момент подачі заявки на експорт та станом на 23 лютого 2022 року.
• Не мати податкового боргу з повернення валютної виручки.
• Щодо підприємця не складали акт ДПС про відсутність за місцем юридичної реєстрації під час перевірки дотримання валютного законодавства.
• Підприємець має документальне підтвердження від банку, з яким працює, що з 23 лютого 2022 року по 27 жовтня 2023 року він провів хоча б одну успішну експортну операцію, за якою було повернення валютної виручки.
Щоб підприємця внесли в перелік верифікованих експортерів, він, поперше, має зареєструватися в ДАР, якщо ще не зареєстрований.
Подруге, отримати листпідтвердження з банку щодо проведення успішної експортної операції.
І третій крок — подати заявку в ДАР, де вказати код платника ПДВ й додати сканкопію листа з банку.
Рішення про внесення в перелік експортерів буде ухвалено протягом трьох робочих днів після подачі заявки.
Оновлення відомостей про агропідприємців, яких внесено до переліку верифікованих суб’єктів, здійснюватиметься щодня.
Постанова набирає чинності через 10 днів з дня опублікування. Тобто з 10 листопада. До того часу митниця здійснює оформлення експорту за звичними процедурами.
Джерело: Міністерство аграрної політики та продовольства