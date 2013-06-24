Уряд схвалив постанову № 1132К«Про реалізацію експериментального проекту з верифікації суб’єктів агропромислового комплексу в умовах воєнного стану».

Документ змінює правила експорту аграрної продукції. Постанову підготувало Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Нові правила мають унеможливити зловживання та порушення законодавства під час експорту агропродукції. А також захистити права агропідприємців, які дотримуються законодавства щодо експорту.

Координатори експериментального проєкту — Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінцифри, Мінфін, Держмитслужба, ДПС.

Буде сформовано перелік верифікованих суб’єктів агропромислового комплексу, які здійснюють експорт товарів. Зокрема зернових, олійних і продуктів переробки. Щоб потрапити в перелік експортерів, підприємець повинен відповідати чотирьом критеріям:

• Бути платником ПДВ на момент подачі заявки на експорт та станом на 23 лютого 2022 року.

• Не мати податкового боргу з повернення валютної виручки.

• Щодо підприємця не складали акт ДПС про відсутність за місцем юридичної реєстрації під час перевірки дотримання валютного законодавства.

• Підприємець має документальне підтвердження від банку, з яким працює, що з 23 лютого 2022 року по 27 жовтня 2023 року він провів хоча б одну успішну експортну операцію, за якою було повернення валютної виручки.

Щоб підприємця внесли в перелік верифікованих експортерів, він, по­перше, має зареєструватися в ДАР, якщо ще не зареєстрований.

По­друге, отримати лист­підтвердження з банку щодо проведення успішної експортної операції.

І третій крок — подати заявку в ДАР, де вказати код платника ПДВ й додати сканкопію листа з банку.

Рішення про внесення в перелік експортерів буде ухвалено протягом трьох робочих днів після подачі заявки.

Оновлення відомостей про агропідприємців, яких внесено до переліку верифікованих суб’єктів, здійснюватиметься щодня.

Постанова набирає чинності через 10 днів з дня опублікування. Тобто з 10 листопада. До того часу митниця здійснює оформлення експорту за звичними процедурами.

Джерело: Міністерство аграрної політики та продовольства