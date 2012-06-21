У Херсонській облдержадміністрації відбулося роуд-шоу «Інтеграція Херсонщини до нового Шовкового шляху», під час якого підписано меморандум про співпрацю області та громадської організації Silk Link. Цю організацію утворено для налагодження комплексної кооперації між Україною та КНР, перетворення України на важливий транспортно-логістичний хаб, фінансово-діловий і торговельно-економічний центр Східної Європи та Балтійсько-Чорноморського регіону. Мета діяльності Silk Link — зміцнення і пошук нових моделей взаємовигідної міжрегіональної економічної співпраці, реалізація інвестиційних проектів.
Громадську організацію представляли її голова, секретар депутатської групи Верховної Ради з міжпарламентських зв’язків з КНР Ірина Никорак та керівник проектного офісу ГО Silk Link Сергій Браган. Як пояснила Ірина Никорак, «заплановано створити двосторонній механізм співпраці КНР з Україною. Міжнародна торгова палата нового Шовкового шляху запрошує Україну долучитися до перевезення товарів зі Сходу в Європу і у зворотному напрямку. Адже КНР у 2017 році надає 100 мільйонів доларів на реалізацію інвестиційних проектів саме на території України».
За словами голови Херсонської облдержадміністрації Андрія Гордєєва, підписання меморандуму дає Херсонщині змогу інтегруватися у світові транспортні шляхи та залучити іноземних інвесторів до розвитку місцевих підприємств. Така співпраця сприятиме додатковим надходженням до місцевих бюджетів для розвитку інфраструктури, туризму, соціально-культурної сфери.
Щоб зарекомендувати Херсонщину як перспективний регіон, на роуд-шоу було представлено інвестиційні проекти, що претендують на фінансову підтримку КНР. Гості ознайомилися з презентаціями транспортно-логістичної інфраструктури: розбудова та модернізація ДП «Херсонський морський торговельний порт»; розбудова та модернізація ДП «Скадовський морський торговельний порт»; проект з будівництва морського порту в селі Софіївка Білозерського району; проект з реконструкції, модернізації та розвитку ПрАТ «Херсонський нафтопереробний завод», а також з агропромисловими проектами.
Керівники громадської організації Silk Link запевнили, що надалі розпочинається детальна робота з вивчення представлених проектів. І КНР готова співпрацювати з Херсонщиною задля поступового розвитку економіки та налагодження зв’язків між державами.