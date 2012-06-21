У Херсонській облдержадміністрації відбулося роуд-шоу «Інтеграція  Хе­рсонщини до нового Шовкового шляху», під час якого підписано меморандум про спів­працю області та громадської організації Silk Link. Цю організацію утворено для налагодження комплексної кооперації між Україною та КНР, перетворення України на важливий транспортно-логістичний хаб, фінансово-діловий і торговельно-економічний центр Східної Європи та Балтійсько-Чорноморського регіону. Мета діяльності Silk Link — зміцнення і пошук нових моделей взаємовигідної міжрегіональної економічної співпраці, реалізація інвестиційних проектів.

Громадську організацію представляли її голова, секретар депутатської групи Верховної Ради з міжпарламентських зв’язків з КНР Ірина Никорак та керівник проектного офісу ГО Silk Link Се­ргій Браган. Як пояснила Ірина Никорак, «заплановано створити двосторонній механізм співпраці КНР з Україною. Міжнародна торгова палата нового Шовкового шляху запрошує Україну долучитися до перевезення товарів зі Сходу в Європу і у зворотному напрямку. Адже КНР у 2017 році надає 100 мільйонів доларів на реалізацію інвестиційних проектів саме на території України».

За словами голови Херсонської облдержадміністрації Андрія Гордєєва, підписання меморандуму дає Херсонщині змогу інтегруватися у світові транспортні шляхи та залучити іноземних інвесторів до розвитку місцевих підприємств. Така співпраця сприятиме додатковим надходженням до місцевих бюджетів для розвитку інфраструктури, туризму, соціально-культурної сфери.

Щоб зарекомендувати Херсонщину як перспективний регіон, на роуд-шоу було представлено інвестиційні проекти, що претендують на фінансову підтримку КНР. Гості ознайомилися з презентаціями транспортно-логістичної інфраструктури: розбудова та модернізація ДП «Херсонський морський торговельний порт»; розбудова та модернізація ДП «Скадовський морський торговельний порт»; проект з будівництва морського порту в селі Софіївка Білозерського району; проект з реконструкції, модернізації та розвитку ПрАТ «Херсонський нафтопереробний завод», а також з агропромисловими проектами.

Керівники громадської організації Silk Link запевнили, що надалі розпочинається детальна робота з вивчення представлених проектів. І КНР готова співпрацювати з Херсонщиною задля поступового розвитку економіки та налагодження зв’язків між державами. 