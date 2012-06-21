Міністерство соціальної політики України в рамках реформи пенсійної системи пропонує зменшити страховий стаж для виходу на пенсію за віком до 15 років за станом на 1 січня 2018 року, що дозволить 30% громадян претендувати на пенсію, повідомила прес-служба міністерства з посиланням на його голову Андрія Реву.
«Якщо раніше пропонувалося на момент виходу на пенсію, — за час «ч» було взято 1 січня 2021 року — обов'язковою вимогою отримання пенсії потенційний пенсіонер на цю дату повинен мати не менше 20 років страхового стажу, при цьому загального — 30 років, тоді тільки 8% українців могли б претендувати на пенсію.
Зараз йдеться про те, щоб знизити цю страхову цифру до 15 років, але на момент 1 січня 2018 року, і тоді вже 30% громадян зможуть претендувати на державне пенсійне забезпечення», — цитує пана Реву прес-служба Мінсоцполітики.
Пан Рева зазначив, що такий строк дано, щоб «всі молоді почали сплачувати внески, а старші почали наводити лад у своїй страховій пенсійній картині з оплатою єдиного соціального внеску».
Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня минулого року пан Рева зазначав, що в Україні до 2025 року тільки 8% чоловіків і 10% жінок будуть отримувати пенсії за віком, при цьому час виходу на пенсію буде диференційовано, і кожен майбутній пенсіонер сам вибере пенсійний вік залежно від обсягу виплачених внесків до Пенсійного фонду.