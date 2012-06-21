У 2017 році ПАТ «Укрзалізниця» планує придбати 4 нові міжрегіональні швидкісні поїзди локомотивної тяги у п’ятивагонній комплектації.
Поїзди підуть як вже існуючими маршрутами — для збільшення інтенсивності руху, так і новими, написав на своїй сторінці у Facebook глава правління ПАТ «Укрзалізниця» Войцех Балчун.
«Рухомий склад поїздів планується використовувати для перевезення пасажирів на наступних маршрутах: у напрямку Київ — Львів за новим маршрутом через Вінницю — Хмельницький — Тернопіль, у сполученні Київ — Харків та сполученням Київ — Дніпро — Запоріжжя (або Красноармійськ), Одеса — Дніпро (сезонний, літній), Одеса — Львів, подовження маршруту поїзда Київ — Запоріжжя до Мелітополя», — написав очільник Укрзалізниці.
«Плануємо розвивати мережу швидкісного руху, впроваджувати нові маршрути та збільшити інтенсивність руху на вже існуючих», — резюмував він.
За словами пана Балчуна, швидкісний рух в Україні існує вже 5 років. За цей час майже удвічі збільшилася кількість міст, які об’єднує швидкісне сполучення. За п’ять років курсування швидкісними поїздами скористалося 12 мільйонів пасажирів. Відкритий також перший маршрут у міжнародному сполученні Київ — Перемишль.