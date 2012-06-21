У місті гірників Дніпрорудному на Запоріжжі відкрили найбільше в області патріотичне панно, присвячене загиблим героям АТО. На торцевій стіні гуртожитку професійного ліцею розмістили синьо-жовтий банер розміром чотири на шість метрів з написом «Слава Україні! Героям Слава!», виготовлений за сприяння Запорізької ОДА. Трохи нижче — великий інформаційний плакат про Олексія Сергеєва й Руслана Кушова, які віддали свої життя за свободу й незалежність України.
Пам’ятною ходою сотні патріотів, представників обласної та районної влади, ветерани АТО, волонтери пройшли центральними вулицями Дніпрорудного. Грамотами облдержадміністрації були нагороджені місцеві волонтери, приватні підприємці Оксана Рудь, Володимир Хорішко, Лідія Буянова, Сергій Уса, Ірина Шевченко та священнослужитель Ігор Сінчина. Відзначено також активістів Владислава Павлюка та Єлизавету Манжос, які розкрили численні порушення екологічного законодавства під час видобутку залізної руди. Учасники урочистостей поклали квіти до пам’ятника невідомому солдатові, вшанували хвилиною мовчання подвиги захисників України всіх часів. Представники Української православної церкви Київського патріархату відслужили молебень за Україну.
— Після початку російської агресії державні свята набули нового наповнення й стали символами нашої боротьби та майбутньої перемоги, — зазначив заступник директора департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Запорізької ОДА Олександр Зубченко. — Віддавши життя за мирне небо, наші герої мріяли про вільну демократичну Україну, яку ми разом обов’язково збудуємо.