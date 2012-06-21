Смартфони будуть доступні в трьох кольорах © The Verge

Компанія Lenovo офіційно представила нові смартфони Moto E4 і Moto E4 Plus, повідомляє The Verge.

Модель Moto E4 Plus обладнана дисплеєм діагоналлю 5,5 дюйма і акумулятором ємністю 5000 мАг. Ємності такого акумулятора вистачить на два дні роботи без підзарядки. Роздільна здатність основної камери пристрою склала 13 мегапікселів, фронтальної – п'ять мегапікселів.

Менша модель оснащена дисплеєм діагоналлю п'ять дюймів, а ємність її акумулятора становить 2800 мАг. Роздільна здатність основної камери становить 8 мегапікселів, фронтальної – п'ять мегапікселів.

Moto E4 буде поставлятися у двох кольорах: чорному і золотому, а ось Moto E4 Plus можна буде придбати ще й у темно-синьому кольорі. Корпус обох версій виконаний з металу.

Ціна E4 і E4 Plus буде стартувати від 129 і 179 доларів відповідно. 