Компанія Lenovo офіційно представила нові смартфони Moto E4 і Moto E4 Plus, повідомляє The Verge.
Модель Moto E4 Plus обладнана дисплеєм діагоналлю
Менша модель оснащена дисплеєм діагоналлю п'ять дюймів, а ємність її акумулятора становить 2800 мАг. Роздільна здатність основної камери становить 8 мегапікселів, фронтальної – п'ять мегапікселів.
Moto E4 буде поставлятися у двох кольорах: чорному і золотому, а ось Moto E4 Plus можна буде придбати ще й у темно-синьому кольорі. Корпус обох версій виконаний з металу.
Ціна E4 і E4 Plus буде стартувати від 129 і 179 доларів відповідно.