Упродовж останніх п’яти років на березі річки Сейм поблизу села Ширяєве Путивльського району на Сумщині проходять літні розкопки місцевого городища скіфської доби. Їх проводять науковці державного історико-культурного заповідника у місті Путивль та Інституту археології Національної академії наук України.Ось і цими днями завершився черговий етап наукових досліджень, який увінчався цікавими знахідками і навіть сміливими історичними припущеннями. Як розповів директор заповідника в Путивлі Сергій Тупик, знайдено книдську амфору IV ст. до нашої ери, рибальські гачки, що свідчать про існування городищ Путивльського Посейм’я в пізньоскіфську добу. І якщо досі датою початку їхнього існування офіційно вважали IX століття нашої ери, то нині науковці схиляються до іншого часового відтинку — IV—V ст. до н.е.
Загалом же за останні роки на території Путивльського району проведено ґрунтовну наукову роботу, зокрема обстежено і складено топографічні плани майже 20 городищ ранньої залізної доби. Значну частину знайдених експонатів після досліджень передано до Путивльського краєзнавчого музею, де з ними можуть ознайомитися численні відвідувачі.