Через вторгнення росії Україна стала найбільш замінованою країною у світі. Потенційно забруднено приблизно третину території, і деякі аналітики прогнозують, що на очищення звичайними методами та наявними ресурсами потрібно понад 750 років. Перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко, яка очолила в українському уряді координацію гуманітарного розмінування, переконана: повернути 80% забруднених земель у господарське використання потрібно протягом 10 років. А іноземні фахівці вважають, що підходи і технології, задіяні в Україні, вплинуть на протимінну діяльність у всьому світі. Про це пише впливове американське видання «Тайм» у статті «Україна використовує ШІ, щоб знешкодити мільйони російських мін».

У матеріалі видання зазначає, що забруднення територій мінами поставило під загрозу шість мільйонів мирних жителів. Станом на 1 листопада щонайменше 264 цивільні людини загинули від мін, а понад 830 поранено. Якщо проблему замінування не буде ефективно розв’язано, кількість жертв до 2030 року може сягнути 9 тисяч. До того ж забруднення зробило непридатними частину найцінніших сільськогосподарських угідь країни. Це вплинуло як на економіку України, так і на продовольчу безпеку у світі.

Щоб пришвидшити розмінування, Україна має намір використовувати всі наявні в її розпорядженні технологічні інструменти. «Ми повністю змінюємо підхід, особливо коли йдеться про використання великих даних. У нас є можливість удосконалити наявні технології. І це буде щось нове, що Україна зможе експортувати в майбутньому», — цитує «Тайм» першого віцепрем’єр-міністра — міністра економіки Юлію Свириденко.

Уряд України співпрацює з американським гігантом аналітики big data Palantir, щоб розробити моделі, що визначатимуть, яке розмінування матиме найбільший вплив. Уже сьогодні випробовують створене українськими програмістами програмне забезпечення: за умови використання точних супутникових зображень і алгоритмів із підтримкою штучного інтелекту воно допомагатиме швидше очищати землю. Українські виробники розробили першу вітчизняну машину для підготовки ґрунту, яка коштує значно дешевше, ніж іноземна техніка. Також нещодавно представлено БПЛА-міношукач, який використовує комбінацію теплових, гіперспектральних і магнітометричних датчиків для виявлення мін з невеликої висоти та передає інформацію саперам, — пише видання.

«Протягом наступних трьох років ми побачимо фундаментальні зміни в тому, як здійснюється гуманітарне розмінування в Україні, що вплине на протимінну діяльність у всьому світі», — зауважив виданню «Тайм» керівник Програми протимінної діяльності ПРООН в Україні Пол Хеслоп, відзначивши любов українців до інновацій і технологій.

Джерело: Міністерство економіки України