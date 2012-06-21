Вчені Стенфордського університету опублікували доповідь, де описано новий спосіб відновлення серця після інфаркту —з допомогою імплантації в нього бактерій, що виділяють кисень у результаті фотосинтезу.
У доповіді, опублікованій в журналі Science Advances, кажуть, що поки випробування успішно пройшли на лабораторних щурах, але вчені сподіваються, що в майбутньому метод вдасться застосовувати і до людей.
Причиною інфаркту є припинення кровопостачання серцевого м'яза. Внаслідоктого що судина закупорена, в серцене надходить кисень разом із потоком крові.
Але якщо саме це —критичний момент, то чому б не взяти рослину або сам механізм фотосинтезу і застосувати його прямо до серця?», — цитує Scientist одного з авторів дослідження, стенфордського професора Джозефа Ву.
Вчені припустили: якщо вживити в серцездатну до фотосінтезу одноклітинну ціанобактерію Synechococcus elongatus, то вона допоможе прибрати вуглекислий газ і забезпечить клітини серця киснем і глюкозою, які необхідні для метаболізму за відсутності кровопостачання.
Метод вирішили випробувати на живому організмі. Щурам імітували інфаркт, ввели в їх серцеві м'язи ціанобактерії, після чого направили на серце промені світла.
Через 10 хвилин рівень кисню в серцях гризунів виявився значно вищим, ніж у контрольної групи і у тих щурів, кому ввели ціанобактерию в серце, але не піддавали його світловому випроміненню. Через 45 хвилин у першої групи також покращилася скоротність шлуночків.
Такий метод зарекомендував себе як нетоксичний і показав, що не викликає реакції імунної системи організму. Крім свого основного призначення, введення Synechococcus elongatus може допомогти підтримувати органи, збережені для трансплантації.
Проте вчені закликають не поспішати з висновками —поки не відомо, як бактерія буде сприйнята людським серцем. Великий мінус цього способу лікування —це відкрита операція на серці, тобто розтин грудної клітини, що супроводжується великими ризиками.
Дослідники працюють над тим, щоб зробити новий метод більш безпечним, намагаються придумати, як вводити ціанобактерию не прямо в серце, а через вени, а також як «провести»до серця промені світла через шкіру і кістки, щоб уникнути розтину грудини, розповів Ву виданню The Verge.