У день призначення нових членів уряду їх було представлено колективам відповідних міністерств. Так, Міноборони й Генштабу Олексія Резнікова представив Президент Володимир Зеленський, адже він і вносив цю кандидатуру до Верховної Ради.

Президент наголосив, що Олексій Резніков зарекомендував себе як професіонал на посаді віцепрем’єр-міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Тож він висловив переконання, що й на посаді міністра оборони Олексій Резніков досягне ще вагоміших результатів.

«Я дуже хочу, щоб Олексій Резніков показав важливі зміни в Збройних силах, яких чекають не тільки армія, а й сім’ї наших шановних військових. Зокрема, це реформування умов життя та умов роботи нашої армії», — цитує пресслужба ОПУ слова Володимира Зеленського.

А Олексій Резніков зазначив, що в умовах російської агресії Міністерство оборони робитиме все необхідне для посилення обороноздатності та захисту України: «Міністерство оборони — цивільне відомство, його завдання — формувати політику в оборонній галузі, забезпечувати цивільний демократичний контроль, створювати умови, щоб Збройні сили могли ефективно виконувати свою функцію — давати відсіч ворогу».

А своїх заступників в уряді представив безпосередньо його очільник Денис Шмигаль. Ідеться про Першого віцепрем’єр-міністра — міністра економіки Юлію Свириденко та віцепрем’єр-міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук.

«Міністерство отримало професійну очільницю, яка пройшла всі щаблі державного управління та державної економіки. Юлія Анатоліївна глибоко розуміє всі процеси та чудово знайома з колективом міністерства», — сказав Прем’єр стосовно Юлії Свириденко. Натомість вона запевнила, що має розуміння, які очікування суспільства від очолюваного нею відомства та які завдання перед ним стоять, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

«Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій має важливий напрям роботи, який потрібно посилювати. Цим і займатися пані Ірина Верещук», — сказав Денис Шмигаль.