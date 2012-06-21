Для потреб лікувальних закладів Кривоозерського, Братського та Казанківського районів Миколаївщини придбано сучасне медичне обладнання. У Кривоозерській центральній районній лікарні з’явилася система УЗО за рахунок субвенції державного та співфінансування місцевого бюджетів. Придбання ультразвукової діагностичної системи дасть змогу проводити високоякісні ультразвукові дослідження за потребою хворих, зокрема дітей.
Для Братської ЦРЛ придбано нове обладнання для лабораторії, автоклав, електрокардіограф, загальна вартість якого — майже 290 тисяч гривень. Завершено проведення ремонтних робіт для дитячого відділення лікарні на загальну суму 430 тисяч гривень. У лікарні проведено енергоощадні заходи — замінено вікна і двері на суму 107 тисяч гривень та придбано м’який інвентар.
На Казанківщині матеріально-технічна база районного центру медико-санітарної допомоги поповнилася комп’ютерами, оргтехнікою та меблями, які придбано за кошти районного бюджету для потреб сімейних лікарів. Казанківська ЦРЛ отримала автомобіль швидкої допомоги ГАЗ-2705, придбаний за кошти районного та обласного бюджетів.