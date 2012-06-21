Число жертв фальсифікованого спиртного збільшується. У Чигиринському районі на Черкащині троє чоловіків отруїлися метиловим спиртом. Внаслідок уживання отрути один із них помер. Як виявилося, працівники підприємства з виготовлення дерев’яних піддонів із села Рацевого випивали минулої суботи «на трьох». Гадали, звичайний спирт. А насправді це був метанол, який ще називають деревним спиртом.
Ще двоє фігурантів трагічного обіду нині в лікарні, а село охопила паніка. Жителі пам’ятають події на Харківщині, коли від отруєння метанолом померли кілька десятків людей. А торік саме в цьому селі правоохоронці викрили нелегальний спиртзавод. Звідки взялося спиртне цього разу — з’ясовує поліція.